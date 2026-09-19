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    Prezident futbolçu İsgəndər Cavadovu fəxri diplomla təltif edib

    Daxili siyasət
    • 19 sentyabr, 2026
    • 14:04
    Prezident futbolçu İsgəndər Cavadovu fəxri diplomla təltif edib

    Prezident İlham Əliyev keçmiş futbolçu İsgəndər Cavadovun "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə təltif edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, sərəncama əsasən, Azərbaycan futbolunun inkişafı və təbliği sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə İsgəndər Cavad oğlu Cavadov "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə təltif edilib.

    Qeyd edək ki, İsgəndər Cavadovun sentyabrın 20-də 70 yaşı tamam olur.

    İlham Əliyev İsgəndər Cavadov Sərəncam
    Ветеран "Нефтчи" Искендер Джавадов награжден Почетным дипломом президента

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