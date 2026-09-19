Prezident futbolçu İsgəndər Cavadovu fəxri diplomla təltif edib
Daxili siyasət
- 19 sentyabr, 2026
- 14:04
Prezident İlham Əliyev keçmiş futbolçu İsgəndər Cavadovun "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə təltif edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb.
"Report"un xəbərinə görə, sərəncama əsasən, Azərbaycan futbolunun inkişafı və təbliği sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə İsgəndər Cavad oğlu Cavadov "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə təltif edilib.
Qeyd edək ki, İsgəndər Cavadovun sentyabrın 20-də 70 yaşı tamam olur.
Son xəbərlər
00:09
Qətərli nazir ABŞ-nin Hörmüz boğazının gələcəyi ilə bağlı açıqlamasını yanlış adlandırıbDigər ölkələr
23:43
"WSJ": ABŞ BCM-ə qarşı yeni genişmiqyaslı sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
23:29
Nigeriyada silahlı hücumlar nəticəsində 9 nəfər ölübDigər ölkələr
23:07
Zelenski və Tramp Nyu-Yorkda görüşəcəklərDigər ölkələr
22:50
Amazoniyada demensiyaya dözümlü insanlar aşkar edilibMaraqlı
22:34
Hakim partiya Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərdə 57%-dən çox səs toplayırRegion
22:15
Göygöldə kişi həyat yoldaşını qətlə yetiribHadisə
22:03
"Naftogaz" və MOL Group Ukrayna üçün Macarıstanda yanacaq saxlama terminalı tikəcəkDigər ölkələr
21:33
Foto