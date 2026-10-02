Ильхам Алиев: Мы никогда не проявляли лицемерия по отношению к какой-либо стране
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 11:43
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Мы никогда не проявляли двуличия, лицемерия по отношению к какой-либо стране.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".
"Хотя с подобным отношением мы сталкивались неоднократно и продолжаем сталкиваться и сегодня", – отметил глава государства, подчеркнув, однако, что мы никогда не сможем стать такими, как они. "Мы – люди, уважающие себя, мы живем с достоинством и достойно проводим свою политику. На нашем примере каждый может убедиться, что это возможно", – добавил также президент.
Azərbaycan Prezidenti: Heç vaxt hansısa ölkəyə qarşı riyakarlıq göstərməmişik
Azerbaijani President: We have never displayed hypocrisy toward any country
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