Ильхам Алиев: Мы никогда не проявляли лицемерия по отношению к какой-либо стране

Мы никогда не проявляли двуличия, лицемерия по отношению к какой-либо стране.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

"Хотя с подобным отношением мы сталкивались неоднократно и продолжаем сталкиваться и сегодня", – отметил глава государства, подчеркнув, однако, что мы никогда не сможем стать такими, как они. "Мы – люди, уважающие себя, мы живем с достоинством и достойно проводим свою политику. На нашем примере каждый может убедиться, что это возможно", – добавил также президент.