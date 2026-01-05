Ильхам Алиев: Многие хотели бы повторить наш успех, но никому это не удалось
Внутренняя политика
- 05 января, 2026
- 22:51
Я думаю, что наша Победа во Второй Карабахской войне сдвинула очень большие пласты и политические, и характерологические. Повторить наш успех, наверное, многим бы хотелось, но никому не удалось.
Как сообщает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
"Надеюсь, что это понимание придет к тем, кто сегодня еще воюет – что война это самое плохое, что может быть со страной и с человеком, говорю совершенно ответственно. Это самое плохое. Самое хорошее – это мир. Но для того, чтобы был мир, надо быть сильным, так что будем продолжать в этом направлении работать", - отметил глава государства.
