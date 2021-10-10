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Ильхам Алиев: Именно врачи являются одной из причин, почему количество шехидов не было таким большим

Ильхам Алиев: Именно врачи являются одной из причин, почему количество шехидов не было таким большим "В поддержку сказанных сегодня вами слов мы должны отметить деятельность врачей, которые проявили самоотверженность во время войны. Действительно, врачи днем и ночью без устали, в тех тяжелых условиях, рискуя своими жизнями, помогали раненым".
Внутренняя политика
10 октября 2021 г. 12:25
Ильхам Алиев: Именно врачи являются одной из причин, почему количество шехидов не было таким большим
Ильхам Алиев

"В поддержку сказанных сегодня вами слов мы должны отметить деятельность врачей, которые проявили самоотверженность во время войны. Действительно, врачи днем и ночью без устали, в тех тяжелых условиях, рискуя своими жизнями, помогали раненым".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительном выступлении во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

Глава государства отметил, что именно врачи являются одной из причин, почему количество шехидов не было таким большим.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Şəhidlərimizin sayının o qədər də çox olmamasının səbəblərindən biri də məhz həkimlərdir"

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