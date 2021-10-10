Ильхам Алиев: Именно врачи являются одной из причин, почему количество шехидов не было таким большим

Ильхам Алиев: Именно врачи являются одной из причин, почему количество шехидов не было таким большим

"В поддержку сказанных сегодня вами слов мы должны отметить деятельность врачей, которые проявили самоотверженность во время войны. Действительно, врачи днем и ночью без устали, в тех тяжелых условиях, рискуя своими жизнями, помогали раненым".

https://static.report.az/photo/13bf3ed6-d0ed-337b-9a88-e8095be5c7e2.jpg https://static.report.az/photo/13bf3ed6-d0ed-337b-9a88-e8095be5c7e2.jpg Ильхам Алиев

"В поддержку сказанных сегодня вами слов мы должны отметить деятельность врачей, которые проявили самоотверженность во время войны. Действительно, врачи днем и ночью без устали, в тех тяжелых условиях, рискуя своими жизнями, помогали раненым". Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительном выступлении во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района. Глава государства отметил, что именно врачи являются одной из причин, почему количество шехидов не было таким большим. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook