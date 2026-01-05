Ильхам Алиев: Ханкенди и Агдам станут главными городами освобожденных регионов

Наша главная задача – связать освобожденные регионы. Если соединить этот регион с другими регионами Азербайджана – с направлением Гянджа-Запад через Кяльбаджар, Тертер-Барда-Баку, Физули-Билясувар-Юг, то сообщение в стране будет более надежным, время в дороге сократится.

Как сообщает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Отметив, что использование железных дорог, автомобильных дорог, а в будущем и авиасообщения усилит миграцию населения внутри страны, глава государства сказал: "Не обязательно, чтобы все приезжали в Баку. Напротив, сегодня, к примеру, люди приезжают в город Ханкенди из Баку, Нахчывана, других мест. Ханкенди и Агдам станут главными городами освобожденных регионов".

Президент Азербайджана подчеркнул, что на освобожденных территориях уже проживают 70 тысяч человек: "К концу этого года там будут жить и работать, возможно, 120, 130, 140 тысяч человек".