Ильхам Алиев: Ханкенди и Агдам станут главными городами освобожденных регионов

    Внутренняя политика
    • 05 января, 2026
    • 22:21
    Наша главная задача – связать освобожденные регионы. Если соединить этот регион с другими регионами Азербайджана – с направлением Гянджа-Запад через Кяльбаджар, Тертер-Барда-Баку, Физули-Билясувар-Юг, то сообщение в стране будет более надежным, время в дороге сократится.

    Как сообщает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Отметив, что использование железных дорог, автомобильных дорог, а в будущем и авиасообщения усилит миграцию населения внутри страны, глава государства сказал: "Не обязательно, чтобы все приезжали в Баку. Напротив, сегодня, к примеру, люди приезжают в город Ханкенди из Баку, Нахчывана, других мест. Ханкенди и Агдам станут главными городами освобожденных регионов".

    Президент Азербайджана подчеркнул, что на освобожденных территориях уже проживают 70 тысяч человек: "К концу этого года там будут жить и работать, возможно, 120, 130, 140 тысяч человек".

