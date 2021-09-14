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Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом

Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом "Надеюсь, что вы будете работать так, как я сказал. Вместе с тем, жители, активисты Джалилабадского и Шамкирского районов должны постоянно анализировать вашу деятельность".
Внутренняя политика
14 сентября 2021 г. 15:29
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом

"Надеюсь, что вы будете работать так, как я сказал. Вместе с тем, жители, активисты Джалилабадского и Шамкирского районов должны постоянно анализировать вашу деятельность".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

"Нужен серьезный общественный контроль. Для усиления общественного контроля вам следует проявлять на местах инициативу с тем, чтобы активисты включились в эту работу по созиданию и благоустройству. Одновременно работа чиновников, представленных в государственных органах, должна быть настолько прозрачной, чтобы общественный контроль подтвердил это. У нас и без того достаточно много источников информации, и если что-то там пойдет не так, кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом. Так что это тоже следует учесть.

Хочу еще раз сказать, что вам оказано большое доверие. Надеюсь, что вы своей работой оправдаете его", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani leader: "If someone goes astray, we will sooner or later find that out"
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