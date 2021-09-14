Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом

Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом

"Надеюсь, что вы будете работать так, как я сказал. Вместе с тем, жители, активисты Джалилабадского и Шамкирского районов должны постоянно анализировать вашу деятельность".

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