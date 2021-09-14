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Президент: Если не хотите работать добросовестно, не идите на эти должности

Президент: Если не хотите работать добросовестно, не идите на эти должности "За последние годы многие высокопоставленные чиновники, руководители местных и центральных исполнительных органов, а также бывшие руководители, министры, главы исполнительной власти были привлечены к уголовной ответственности. За что? За совершенные прест
Внутренняя политика
14 сентября 2021 г. 14:51
Президент: Если не хотите работать добросовестно, не идите на эти должности

"В последние годы многие высокопоставленные чиновники, руководители местных и центральных исполнительных органов, а также бывшие руководители, министры, главы исполнительной власти привлечены к уголовной ответственности. За что? За совершенные преступления, деяния".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

По словам главы государства, каждый должен знать, что никто не может уйти от ответственности: "Я неоднократно говорил об этом, хочу сегодня еще раз сказать, сказать и вам, и всем остальным чиновникам – если они вновь не откажутся в своей работе от этих грязных деяний, то их ждет такая же участь. В одном из выступлений я даже сказал, что, мол, если вы не хотите работать добросовестно, то не занимайтесь этим, не соглашайтесь на эту работу, иначе станете несчастными. Если вы берете на себя эту ответственность, то, как я уже сказал, должны работать в рамках закона и оправдать это высокое доверие. Должны работать так, чтобы граждане были довольны вами.

Однако сегодня во многих следственных материалах указано, что главы исполнительной власти нескольких районов незаконно получали деньги, взятки, даже от представителей наиболее чувствительных в социальном отношении слоев. Для снижения уровня безработицы, в частности, учитывая имеющую место в мире кризисную ситуацию, социально-экономический кризис, период пандемии, по моей инициативе для самых чувствительных слоев были открыты около ста тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, где оплата труда равна минимальной заработной плате. Они посчитали, что эти люди не заслуживают даже такого, хранили в своих кабинетах их платежные карты и снимали с них деньги. Такая бессовестность не вмещается ни в какие рамки".

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