Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев: Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 20:09
    Ильхам Алиев: Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!

    В официальных аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик о 44-дневной Отечественной войне.

    Как сообщает Report, в записи к публикации говорится:

    "Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!".

    Ильхам Алиев: Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!

    Ильхам Алиев 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Видео
    İlham Əliyev: Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır!
    Ilham Aliyev: Long live the Azerbaijani people! Garabagh is Azerbaijan!
    44 filmi
    44 filmi

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