Ильхам Алиев: Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!

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В официальных аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик о 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, в записи к публикации говорится:

"Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!".