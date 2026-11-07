Ильхам Алиев: Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!
Внутренняя политика
- 07 ноября, 2026
- 20:09
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В официальных аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик о 44-дневной Отечественной войне.
Как сообщает Report, в записи к публикации говорится:
"Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!".
Ильхам Алиев: Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!
Видео
Ilham Aliyev: Long live the Azerbaijani people! Garabagh is Azerbaijan!
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