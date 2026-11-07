İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    İlham Əliyev: Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır!

    Daxili siyasət
    • 07 noyabr, 2026
    • 20:04
    İlham Əliyev: Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır!

    Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İkinci Qarabağ müharibəsinə dair kadrlar paylaşılıb.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda "Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır!" qeydi əlavə olunub.

    İlham Əliyev: Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır!

    Azərbaycan İlham Əliyev 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
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    Ильхам Алиев: Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!
    Ilham Aliyev: Long live the Azerbaijani people! Garabagh is Azerbaijan!
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