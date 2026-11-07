İlham Əliyev: Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır!
Daxili siyasət
- 07 noyabr, 2026
- 20:04
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Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İkinci Qarabağ müharibəsinə dair kadrlar paylaşılıb.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda "Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır!" qeydi əlavə olunub.
İlham Əliyev: Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır!
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Ilham Aliyev: Long live the Azerbaijani people! Garabagh is Azerbaijan!
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