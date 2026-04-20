Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Ильхам Алиев: Азербайджан укрепляет свою роль в качестве ключевого транспортного узла

    Внутренняя политика
    20 апреля, 2026
    • 12:28
    Ильхам Алиев: Азербайджан укрепляет свою роль в качестве ключевого транспортного узла

    Азербайджан продолжает стремиться к инклюзивному и устойчивому развитию.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 82-й сессии Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана.

    Глава государства отметил, что за последние два десятилетия экономика Азербайджана выросла почти в четыре раза, а уровень бедности и безработицы снизился до примерно 5 процентов:

    "Значительные инвестиции в социальную защиту и инфраструктуру улучшили благосостояние нашего населения, численность которого в настоящее время превышает 10 млн человек. Азербайджан также добился больших успехов в реализации Целей устойчивого развития, интегрировав Повестку дня на период до 2030 года в национальные стратегии развития, добиваясь прогресса в сокращении бедности, развитии образования и здравоохранения, а также регулярно представляя Добровольные национальные обзоры, что отражает нашу твердую приверженность принципу "никого не оставлять в стороне".

    Президент добавил, что Азербайджан укрепляет свою роль в качестве ключевого транспортного узла:

    "В нынешних геополитических условиях растет значение Среднего коридора. Зангезурский коридор еще больше укрепит региональную транспортную связность, соединив Азию и Европу и способствуя расширению транспортных, энергетических и цифровых сетей, что полностью соответствует приоритетам ЭСКАТО. Азербайджан продолжает играть надежную роль в обеспечении энергетической безопасности, способствуя стабильным и диверсифицированным поставкам энергоресурсов в различных регионах".

    Глава государства подчеркнул, что завершение конфликта также создало новые возможности для расширения международного взаимодействия Азербайджана:

    "Председательство Азербайджана в Организации тюркских государств и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), его вступление в Организацию экономического сотрудничества D-8, прием в Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, а также успешное проведение COP29 отражают растущее доверие международного сообщества к внешней политике Азербайджана".

    Ильхам Алиев 82-я сессия Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана
    İlham Əliyev: Azərbaycan əsas daşımalar qovşağı kimi öz rolunu gücləndirir
    President Ilham Aliyev: Azerbaijan strengthening its role as key connectivity hub

