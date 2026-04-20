Ильхам Алиев: Азербайджан укрепляет свою роль в качестве ключевого транспортного узла

Азербайджан продолжает стремиться к инклюзивному и устойчивому развитию.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 82-й сессии Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана.

Глава государства отметил, что за последние два десятилетия экономика Азербайджана выросла почти в четыре раза, а уровень бедности и безработицы снизился до примерно 5 процентов:

"Значительные инвестиции в социальную защиту и инфраструктуру улучшили благосостояние нашего населения, численность которого в настоящее время превышает 10 млн человек. Азербайджан также добился больших успехов в реализации Целей устойчивого развития, интегрировав Повестку дня на период до 2030 года в национальные стратегии развития, добиваясь прогресса в сокращении бедности, развитии образования и здравоохранения, а также регулярно представляя Добровольные национальные обзоры, что отражает нашу твердую приверженность принципу "никого не оставлять в стороне".

Президент добавил, что Азербайджан укрепляет свою роль в качестве ключевого транспортного узла:

"В нынешних геополитических условиях растет значение Среднего коридора. Зангезурский коридор еще больше укрепит региональную транспортную связность, соединив Азию и Европу и способствуя расширению транспортных, энергетических и цифровых сетей, что полностью соответствует приоритетам ЭСКАТО. Азербайджан продолжает играть надежную роль в обеспечении энергетической безопасности, способствуя стабильным и диверсифицированным поставкам энергоресурсов в различных регионах".

Глава государства подчеркнул, что завершение конфликта также создало новые возможности для расширения международного взаимодействия Азербайджана:

"Председательство Азербайджана в Организации тюркских государств и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), его вступление в Организацию экономического сотрудничества D-8, прием в Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, а также успешное проведение COP29 отражают растущее доверие международного сообщества к внешней политике Азербайджана".