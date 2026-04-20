İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları

    İlham Əliyev: Azərbaycan əsas daşımalar qovşağı kimi öz rolunu gücləndirir

    Daxili siyasət
    • 20 aprel, 2026
    • 09:17
    İlham Əliyev: Azərbaycan əsas daşımalar qovşağı kimi öz rolunu gücləndirir

    Azərbaycan inkluziv və dayanıqlı inkişafı davam etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının səksən ikinci sessiyasının iştirakçılarına müraciətində yer alıb.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, son iki onillik ərzində, iqtisadiyyatımız təxminən dörd dəfə artıb, yoxsulluq və işsizlik isə təqribən 5 % səviyyəsinə düşüb:

    "Sosial müdafiə və infrastruktur sahəsində böyük sərmayələr, hazırda, sayı 10 milyonu keçmiş əhalimizin rifahını yaxşılaşdırıb. Azərbaycan, BMT-nin 2030-cu il Gündəliyini milli inkişaf strategiyalarına daxil edərək, yoxsulluğun azaldılması, təhsil və səhiyyə sahələrində nailiyyətlər qazanaraq, heç kəsi diqqətdən kənarda qoymamaq prinsipinə qəti şəkildə sadiq çıxdığımızı əks etdirən könüllü milli hesabatlarını dövri olaraq təqdim edərək, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin icrasında böyük tərəqqi əldə edib".

    Prezident əlavə edib ki, Azərbaycan əsas daşımalar qovşağı kimi öz rolunu gücləndirir:

    "Cari geosiyasi mühitdə, Orta Dəhlizin əhəmiyyəti artır. Zəngəzur Dəhlizi Asiyanı Avropa ilə birləşdirərək, Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyanın prioritetləri ilə tam uyğun şəkildə daha geniş nəqliyyat, enerji və rəqəmsal şəbəkələrə töhfə verərək, regional bağlantıları daha da artıracaq. Azərbaycan sabit və şaxələndirilmiş enerji təchizatına töhfə verərək, müxtəlif bölgələrdə enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi öz etibarlı rolunu oynamaqda davam edir".

    "Münaqişənin başa çatması Azərbaycanın beynəlxalq səylərinin genişləndirilməsi üçün də yeni imkanları yaratmışdır. Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatında və Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirədə sədrliyi, onun D8 - İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Təşkilata, Mərkəzi Asiyada dövlət başçılarının məşvərətçi görüşlərinə qəbul olunması və COP29 tədbirinə uğurla ev sahibliyi, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın xarici siyasətinə artan etimadının təzahürüdür", - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.

    Ilham Aliyev: Azerbaijan strengthening its role as key connectivity hub

    Son xəbərlər

    10:05

    Bakı–Banqkok Bəyannaməsi qəbul olunub

    Xarici siyasət
    10:03

    Rumen Radevin partiyası Bolqarıstanda keçirilən seçkilərdə böyük fərqlə liderlik edir

    Digər ölkələr
    10:00
    Foto

    Bakıda kibertəhlükəsizlik üzrə genişmiqyaslı beynəlxalq təlimlər başlayıb

    İKT
    09:53

    Frenk Lempard "Çempionşip"də mövsümün ən yaxşı baş məşqçisi seçilib

    Futbol
    09:52

    "Azərpoçt"un rəhbəri işdən çıxıb

    İKT
    09:43

    Qlobal şokların Azərbaycanda iqtisadi artıma təsiri

    Maliyyə
    09:41
    Foto

    Türkiyənin Mədəniyyət Marşrutu Festivalları bu il 26 şəhərdə keçiriləcək

    Region
    09:37

    İranda "Mossad" ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan iki nəfər edam edilib

    Region
    09:28

    FHN: Ötən həftə 172  yanğın olub, 30 nəfər təxliyə edilib, 9 meyit aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti