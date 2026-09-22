Ильхам Алиев: Азербайджан считает приоритетом обеспечение международного мира и безопасности
Внутренняя политика
- 22 сентября, 2026
- 12:44
В качестве своих главных приоритетов Азербайджан считает обеспечение международного мира и безопасности, укрепление взаимного доверия между государствами и расширение сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Бакинского форума по безопасности.
"Наша страна придает особое значение продвижению диалога по вопросам безопасности на различных международных и региональных платформах, а также расширению взаимовыгодного сотрудничества. Проведение Бакинского форума по безопасности действительно создает условия для определения конкретных направлений сотрудничества и дальнейшего укрепления взаимного доверия в достижении этих целей", - говорится в обращении.
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