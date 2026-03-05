Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Ильхам Алиев: Азербайджан не смирится с этим необоснованным террористическим актом

    Внутренняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 17:22
    Ильхам Алиев: Азербайджан не смирится с этим необоснованным террористическим актом

    Азербайджан не смирится с этим необоснованным террористическим актом и агрессией.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

    "Нашим Вооруженным силам было поручено подготовить и осуществить ответные меры", - добавил глава государства.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана заседание Совета безопасности
    İlham Əliyev: Biz Azərbaycana qarşı törədilmiş bu əsassız terror aktı ilə barışmayacağıq
    President: We will not tolerate this groundless act of terror against Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    17:54
    Фото

    АПБА: Уничтожено более 73 тонн семенного картофеля, ввезенного из Грузии и Турции

    Здоровье
    17:49

    10 европейских стран договорились о плане эвакуации населения

    Другие страны
    17:48

    Ильхам Алиев: Причастные в Иране к теракту против Азербайджана пожалеют об этом

    Внешняя политика
    17:48

    Байрамов и Фидан назвали неприемлемыми атаки Ирана на Азербайджан и Турцию - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    17:47
    Фото

    Азербайджан и ОЭСР обсудили инвестиционный климат

    Экономика
    17:38

    Казахстан выразил обеспокоенность атакой Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    17:37

    Анкара предупредила о рисках для региона после атаки Ирана на Нахчыван

    В регионе
    17:35

    Ливан решил отменить безвизовый режим для граждан Ирана

    Другие страны
    17:32

    Ильхам Алиев: Совершившие этот теракт должны быть привлечены к уголовной ответственности

    Внутренняя политика
    Лента новостей