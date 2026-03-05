Ильхам Алиев: Азербайджан не смирится с этим необоснованным террористическим актом

Азербайджан не смирится с этим необоснованным террористическим актом и агрессией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

"Нашим Вооруженным силам было поручено подготовить и осуществить ответные меры", - добавил глава государства.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.