Баку. 10 Июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

Как передает Report, глава государства выразил чувство скорби в связи с постигшей тяжелой утратой.

"С чувством глубокой скорби воспринял весть о внезапной кончине вашего старшего брата Калыйбека Шаршенова.

В связи с этой тяжелой утратой выражаю глубокие соболезнования вам и всем членам вашей семьи.

Аллах рэхмет элясин!" - сказал Ильхам Алиев.