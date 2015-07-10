Баку. 10 Июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.
Как передает Report, глава государства выразил чувство скорби в связи с постигшей тяжелой утратой.
"С чувством глубокой скорби воспринял весть о внезапной кончине вашего старшего брата Калыйбека Шаршенова.
В связи с этой тяжелой утратой выражаю глубокие соболезнования вам и всем членам вашей семьи.
Аллах рэхмет элясин!" - сказал Ильхам Алиев.
News DepartmentАвтор новости
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