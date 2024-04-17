Хикмет Гаджиев: Высшее руководство Азербайджана и РФ приняло решение о досрочном выводе РМК

Высшее руководство Азербайджана и России приняло решение о досрочном выводе российских миротворцев с азербайджанской территории.

Высшее руководство Азербайджана и России приняло совместное решение о досрочном выводе российских миротворцев с азербайджанской территории.

Как сообщает Report, об этом сказал АЗЕРТАДЖ помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Высшее руководство обеих стран приняло решение о досрочном выводе с территории Азербайджана российского миротворческого контингента, который был временно дислоцирован здесь на основании трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался. Министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по исполнению данного решения", - сказал он.