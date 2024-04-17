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Хикмет Гаджиев: Высшее руководство Азербайджана и РФ приняло решение о досрочном выводе РМК

Хикмет Гаджиев: Высшее руководство Азербайджана и РФ приняло решение о досрочном выводе РМК Высшее руководство Азербайджана и России приняло решение о досрочном выводе российских миротворцев с азербайджанской территории.
Внутренняя политика
17 апреля 2024 г. 15:13
Хикмет Гаджиев: Высшее руководство Азербайджана и РФ приняло решение о досрочном выводе РМК

Высшее руководство Азербайджана и России приняло совместное решение о досрочном выводе российских миротворцев с азербайджанской территории.

Как сообщает Report, об этом сказал АЗЕРТАДЖ помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Высшее руководство обеих стран приняло решение о досрочном выводе с территории Азербайджана российского миротворческого контингента, который был временно дислоцирован здесь на основании трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался. Министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по исполнению данного решения", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Rusiya sülhməramlılarının Azərbaycandan vaxtından əvvəl çıxarılması barədə hər iki ölkənin ali rəhbərliyi qərar qəbul edib

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