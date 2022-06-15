Халаф Халафов: Сегодня в регионе нет сил, способных помешать миру

"Сегодня в регионе нет сил, способных помешать миру".

"Сегодня в регионе нет сил, способных помешать миру".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на конференции в Шуше на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона".

По его словам, после подписания Шушинской декларации система политического диалога между Азербайджаном и Турцией приобрела интенсивный характер: "Учитывая потенциал, созданный в регионе, сегодня в регионе нет сил, способных помешать миру".