Халаф Халафов: "Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря важный шаг для нашего региона и страны" - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов в интервью АЗЕРТАДЖ рассказал об историческом значении Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и прокомментировал основные положения документа. Представляем интервью.

Report представляет данное интервью:

- Конвенция о правовом статусе Каспийского моря – важный документ исторического значения для нашей страны. Хотели бы узнать ваше мнение об этом.

- Разумеется, подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря – важный шаг для нашего региона и страны. Как вам известно, хотя народы региона веками пользовались Каспийским морем и его ресурсами, до сегодняшнего дня документа, регулирующего правовой статус моря, не было. Соглашения между Россией и Ираном от 1921 года и между СССР и Ираном от 1940 года ограничивались лишь регулированием вопросов судоходства и рыболоводства на море. Именно по этой причине Конвенция, подписанная главами государств на саммите в Актау 12 августа 2018 года, впервые определив правовой статус Каспийского моря, закрепляет права и обязательства прибрежных государств по отношению к морю. Как отметил глава нашего государства в выступлении на Саммите, Конвенция определяет всесторонний правовой режим на Каспийском море. В то же время этот документ, играя роль фундаментальной правовой базы, формирует рамки для отраслевого сотрудничества прибрежных государств и демонстрирует вступление отношений между ними в качественно новый этап. С этой точки зрения, документ вносит значительный вклад в независимость нашей страны и закрепление ее суверенных прав на Каспийском море. Добавлю, что подписание этой Конвенции расценено всей международной общественностью, включая генерального секретаря OОН, и мировыми медиа как торжество многосторонней дипломатии

- В чем заключался вклад Азербайджана в многолетние переговоры на различных уровнях по определению правового статуса Каспийского моря и их итоги?

- Как отметил глава нашего государства в выступлении на Саммите, подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря – историческое событие. Вопрос определения правового статуса Каспийского моря имел большое значение для Азербайджана, и подписанием в 1994 году «Контракта века» великим лидером Гейдаром Алиевым начали предприниматься решительные шаги, направленные на согласование статуса Каспийского моря. Азербайджанская сторона с начала переговоров по этому процессу активно и конструктивно участвовала и в заседаниях Специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел, и во встречах министров иностранных дел, и в саммитах на уровне глав государств.

Необходимо отметить, что первый концептуальный проект Конвенции о правовом статусе Каспия был подготовлен и представлен сторонам именно азербайджанской стороной. Данный фактор в тот период сыграл исключительную роль в определении предмета переговоров. Кроме того, договоренность по 15-мильным территориальным водам и 10-мильной рыболовной зоне для прибрежных государств в акватории Каспийского моря, а также соглашение по фундаментальным принципам, составляющим основу сотрудничества сторон на море, которые в настоящее время нашли отражение в Конвенции, были достигнуты на третьем Саммите прикаспийских государств, состоявшемся в Баку 18 ноября 2010 года. Выработка Конвенции также может быть расценена как результат того, что Азербайджану удалось наладить с другими прикаспийскими государствами на двусторонней и многосторонней основе отношения, опирающиеся на взаимное доверие, дружбу, добрую волю и сотрудничество в Каспийском бассейне.

В целом, согласование Koнвенции – результат 52 встреч и внеочередных встреч, проведенных в рамках Специальной рабочей группы, параллельно с этим регулярных многочисленных двусторонних консультаций, совещаний министров иностранных дел и широкого консенсуса, достигнутого на саммитах на уровне глав государств, учета тонкого баланса между сторонами. Общее мнение прикаспийских государств состоит в том, что Каспий – пространство и богатство, не разделяющее, а объединяющее нас. Так, указанный документ составляет единство экономических интересов и интересов безопасности каждого прибрежного государства.

Положения Koнвенции фактически будут применяться в соответствии с нормами и принципами международного права.

- Что Вы можете сказать о значении подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря с точки зрения защиты интересов и суверенных прав нашей страны?

- Этот документ, полностью отвечая интересам нашей страны, обеспечивает устойчивость и безопасность реализуемых ею на море проектов, связанных с добычей углеводородов, а также других видов хозяйственно-экономической деятельности. Koнвенция не только не ограничивает осуществление подобной деятельности, но и создает благоприятную почву для ее расширения.

В Koнвенции уважение территориальной целостности и суверенитета государств определено как один из основополагающих принципов.

В документе с учетом норм и принципов международного права утвержден порядок разграничения дна Каспийского моря на секторы, в целях обеспечения безопасности хозяйственно-экономической деятельности, проводимой в секторах, указывается, что расположенные там хозяйственные объекты обладают соответствующими зонами безопасности. Кроме того, Koнвенция определяет территориальные воды и рыболовные зоны для каждого государства, где они обладают суверенными и исключительными правами. Конвенция также закрепляет принципы обеспечения свободы и безопасности мореплавания, имеющие важное значение с точки зрения развития судоходства и торговли на Каспийском море.

- Kакие вопросы, связанные с мерами доверия между прибрежными государствами с точки зрения сохранения безопасности и стабильности в регионе Каспийского моря, отражены в Кoнвенции?

- Необходимо отметить, что вопрос сохранения безопасности и стабильности в Каспийском море всегда имел большое значение для прибрежных стран. Так, сотрудничество сторон в регионе Каспийского моря осуществляется на основе взаимных интересов, равноправия, взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета друг друга.

Здесь отражены такие принципы как превращение Каспийского моря в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, неприменение силы или угрозы силой, соблюдение согласованных мер доверия в сфере военной деятельности в духе предсказуемости и транспарентности. В этой связи в рамках Саммита в Актау главами государств была достигнута договоренность о выработке мер доверия на Каспийском море. Основную линию мер выстраивания доверия составляют такие критерии как прозрачность в области военного строительства, информационный обмен и рациональность.

- Как в Конвенции регулируются вопросы международного сотрудничества на Каспийском море?

- Как вам известно, укрепление международного сотрудничества на Каспийском море всегда имело большое значение для Азербайджана. С этой точки зрения Конвенция признает сотрудничество Азербайджана с зарубежными компаниями и корпорациями в реализации проектов на море и создает возможность для его продолжения и расширения.

- Что вы можете сказать о вкладе, который Конвенция способна внести в развитие и расширение транспортных коридоров в регионе?

- Каспийское море играет важную роль в ряде проектов, направленных на развитие международных транспортных коридоров. По этой причине в Конвенции также учтена важность реализации транзитного потенциала Каспия. Так, определив свободу мореплавания, Конвенция признает право свободного доступа из Каспийского моря к другим морям и, с учетом суверенных прав транзитных стран, к Мировому океану, а также свободный вход-выход в порты сторон.

- Какие фундаментальные принципы и нормы по сохранению окружающей среды Каспийского моря, а также его биоресурсов отражены в Конвенции?

- Прибрежные страны уже долгое время сотрудничают в области сохранения окружающей среды и биоресурсов Каспийского моря. В этом контексте можем отметить Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря и ее протоколы, Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов, а также Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. На основе Конвенции о правовом статусе Каспийского моря стороны также берут на себя обязательства по защите окружающей среды моря и несут ответственность за его загрязнение. Здесь также предусматриваются совместные запасы сторон по водным биоресурсам и порядок их распределения на национальные квоты.

- Как решается в документе вопрос реализации сторонами права на прокладку подводных кабелей и трубопроводов по дну Каспийского моря ?

- Конвенция о правовом статусе Каспийского моря признает право прибрежных стран на прокладку кабелей и трубопроводов по дну моря. При этом трассы, по которым будут проходить такие трубопроводы, согласовываются лишь с прибрежным государством, которому принадлежит сектор, где они будут проложены. В то же время такие проекты должны соответствовать международным документам в области экологии, стороной которых являются прибрежные государства. Связанные с этим положения Конвенции сыграют большую роль в развитии и расширении существующих проектов в регионе Каспийского моря, в которых участвует и Азербайджан, и создадут новые перспективы для нашей страны.

- Какое значение в Конвенции придается вопросам сотрудничества между прикаспийскими государствами по различным сферам?

- Согласно Конвенции, стороны сотрудничают в борьбе с международным терроризмом на море и его финансированием, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, браконьерством, незаконным ввозом мигрантов по морю, а также пресечении других преступлений. Кстати, хотел бы довести до внимания, что в рамках V Саммита были также подписаны соглашения, регулирующие вопросы предотвращения инцидентов на Каспийском море, борьбы с терроризмом, организованной преступностью на море, сотрудничества пограничных структур, а также транспортного и торгово-экономического сотрудничества. Это является показателем значения, придаваемого прикаспийскими государствами в целом вопросам безопасности и экономического сотрудничества на море.

- Какой механизм предусматривается учредить между сторонами для эффективной реализации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря?

- В целях эффективного выполнения Конвенции и рассмотрения различных аспектов сотрудничества на Каспийском море главами государств под эгидой министерств иностранных дел создан механизм пятисторонних регулярных консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел/ полномочных представителей прикаспийских государств. Данный механизм будет осуществлять контроль за решением вопросов, связанных с Конвенцией, и исполнением вытекающих из нее обязательств. Также хочу отметить, что достигнуто соглашение о проведении в Азербайджане в осенние месяцы текущего года первого заседания соответствующей Рабочей группы. В настоящее время основная задача, поставленная перед этой группой - разработка соглашения по методике установления прямых исходных линий.

Верим, что Конвенция в скором времени будет ратифицирована прибрежными государствами.