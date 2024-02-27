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Хафиз Сафиханов: 211,8 тыс. га освобожденных территорий сильно загрязнены минами

Хафиз Сафиханов: 211,8 тыс. га освобожденных территорий сильно загрязнены минами В Азербайджане около 1 млн 166 тыс. 702 гектаров освобожденных территорий загрязнены минами, из которых 211 800 гектаров загрязнены наиболее сильно.
Внутренняя политика
27 февраля 2024 г. 12:56
Хафиз Сафиханов: 211,8 тыс. га освобожденных территорий сильно загрязнены минами

В Азербайджане около 1 млн 166 тыс. 702 гектаров освобожденных территорий загрязнены минами, из которых 211 800 гектаров загрязнены наиболее сильно.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на презентации доклада по итогам исследования проблемы мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане.

"Эти цифры касаются только освобожденных районов. Исследования показали, что 211 800 га территорий наиболее сильно загрязнены минами. В остальных районах наблюдается средний и низкий уровень минного загрязнения", - сказал он.

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Версия на английском языке Head of public union: 211,800 hectares of mined areas are heavily contaminated
Версия на азербайджанском языке Hafiz Səfixanov: Minalanmış ərazilərin 211 min 800 hektarı yüksək səviyyədə çirklənib

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