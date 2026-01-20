Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Haber Global подготовил репортаж о трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 11:02
    Haber Global подготовил репортаж о трагедии 20 Января

    Телеканал Haber Global подготовил репортаж о событиях 20 января 1990 года, которые вошли в историю азербайджанского народа как кровавая Январская трагедия.

    Как сообщает Report, в репортаже подчеркивается, что с момента трагедии прошло 36 лет.

    "Сегодня день скорби братского Азербайджана. 20 января 1990 года азербайджанский народ живым щитом встал перед советскими танками, вошедшими в Баку, 147 человек стали шехидами".

    Подчеркивается, что сопротивление 20 Января, вошедшее в историю независимости Азербайджана, также ускорило распад Советского Союза.

    "Безоружный азербайджанский народ вышел против советских танков во имя Родины. Однако советские танки, среди экипажей которых были и армянские солдаты, никого не щадили, давили всех на своем пути, вошли в Баку и сеяли смерть на улицах. Но народ Азербайджана не собирался подчиняться тирании. Они сопротивлялись советским танкам до последней капли крови. Москва же продолжала проливать кровь. В ту ночь были убиты дети, женщины. Огонь открывался даже по врачам, прибывшим на помощь раненым", - говорится в сюжете.

