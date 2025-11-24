Гюльнар Сулейманова: Я очень взволнована, потому что впервые еду в наше село

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Внутренняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 07:57
    Я очень взволнована, потому что впервые еду в наше село.

    Как передает Report, об этом сказала Гюльнар Сулейманова, член семьи бывших вынужденных переселенцев, в преддверии переезда в село Мамедбейли Зангиланского района.

    Она отметила, что, несмотря на юный возраст, уже несколько лет интересуется родным селом:

    "Родители много рассказывали о селе Мамедбейли, о реках, природных пейзажах. Мне всегда было интересно слушать рассказы моих родных. Уверена, что после переезда в наше село оно станет для меня еще более привлекательным".

    Отметим, что в село Мамедбейли Зангиланского района были переселены 30 семей - 144 человека.

    07:57
    Лента новостей