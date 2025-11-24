Гюльнар Сулейманова: Я очень взволнована, потому что впервые еду в наше село
Внутренняя политика
- 24 ноября, 2025
- 07:57
Я очень взволнована, потому что впервые еду в наше село.
Как передает Report, об этом сказала Гюльнар Сулейманова, член семьи бывших вынужденных переселенцев, в преддверии переезда в село Мамедбейли Зангиланского района.
Она отметила, что, несмотря на юный возраст, уже несколько лет интересуется родным селом:
"Родители много рассказывали о селе Мамедбейли, о реках, природных пейзажах. Мне всегда было интересно слушать рассказы моих родных. Уверена, что после переезда в наше село оно станет для меня еще более привлекательным".
Отметим, что в село Мамедбейли Зангиланского района были переселены 30 семей - 144 человека.
