İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Zəngilan sakini: Kəndimizə ilk dəfə getdiyimdən çox həyəcanlıyam

    Daxili siyasət
    • 24 noyabr, 2025
    • 07:24
    Zəngilan sakini: Kəndimizə ilk dəfə getdiyimdən çox həyəcanlıyam

    Kəndimizə ilk dəfə getdiyimdən çox həyəcanlıyam.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə qayıdan keçmiş məcburi köçkün ailəsinin üzvü Gülnar Süleymanova deyib.

    O, qeyd edib ki, gənc olsa da bir neçə ildir Məmmədbəyli barədə maraqlanır:

    "Valideynlərim Məmmədbəyli kəndindən, oradakı çaylardan, təbii mənzərələrdən çox danışıblar. Kəndimizə həmişə marağım olub. Bilirəm ki, ora mənimçün daha çox cəlbedici olacaq.

    Kəndə gitaramı və tutuquşularımı da aparıram. Təhsilimi orada davam etdirəcəyəm. Gələcəkdə ola bilsin sənədlərimi Qarabağ Universiteti verim".

    Qeyd edək ki, Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndinə daha 30 ailə - 144 nəfər köçürülüb. Kəndə köçənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Zəngilan sakini keçmiş məcburi köçkün Məmmədbəyli kəndi
    Foto
    Гюльнар Сулейманова: Я очень взволнована, потому что впервые еду в наше село

    Son xəbərlər

    08:45

    Pakistanda terrorçular polis qərargahının yaxınlığında partlayış törədiblər, ölənlər var

    Digər ölkələr
    08:25

    KİV: Ağ Ev hələ Zelenskinin səfəri və ya ABŞ-Rusiya təmaslarının tarixlərini müəyyən etməyib

    Digər ölkələr
    08:11
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    07:45

    Biləsuvarın 2 yaşayış məntəqəsində işıq olmayacaq

    Energetika
    07:24
    Foto

    Zəngilan sakini: Kəndimizə ilk dəfə getdiyimdən çox həyəcanlıyam

    Daxili siyasət
    07:05

    Keçmiş məcburi köçkün: Yurda qayıdış çox gözəl hissdir, bu gün bunu yaşayırıq

    Daxili siyasət
    06:48

    Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:37

    Türkiyədə yol qəzasında 15 nəfər xəsarət alıb

    Region
    06:13

    İtaliyada 2026-cı ilin Qış Olimpiya Oyunlarının məşəli Qədim Muzeydə alovlandırılacaq

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti