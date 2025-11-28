Гульхара Мирзаева: Как только приеду в село, обязательно прикоснусь к родной земле
Внутренняя политика
- 28 ноября, 2025
- 07:54
Как только приеду в село, обязательно прикоснусь к родной земле.
Как передает Report, эти слова сказала Гульхара Мирзаева, переселяющаяся сегодня в село Мамедбейли Зангиланского района.
Она отметила, что возвращается на родину, из которой была вынуждена переселиться в 27 лет, уже большой семьей:
"Благодарю Бога за возможность вернуться. Я преклоняюсь перед всеми родителями шехидов".
Бывшая вынужденная переселенка выразила благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за возможность вернуться на родную землю.
