Гульхара Мирзаева: Как только приеду в село, обязательно прикоснусь к родной земле

Как только приеду в село, обязательно прикоснусь к родной земле.

Как передает Report, эти слова сказала Гульхара Мирзаева, переселяющаяся сегодня в село Мамедбейли Зангиланского района.

Она отметила, что возвращается на родину, из которой была вынуждена переселиться в 27 лет, уже большой семьей:

"Благодарю Бога за возможность вернуться. Я преклоняюсь перед всеми родителями шехидов".

Бывшая вынужденная переселенка выразила благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за возможность вернуться на родную землю.