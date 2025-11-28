Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Внутренняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 07:54
    Гульхара Мирзаева: Как только приеду в село, обязательно прикоснусь к родной земле

    Как только приеду в село, обязательно прикоснусь к родной земле.

    Как передает Report, эти слова сказала Гульхара Мирзаева, переселяющаяся сегодня в село Мамедбейли Зангиланского района.

    Она отметила, что возвращается на родину, из которой была вынуждена переселиться в 27 лет, уже большой семьей:

    "Благодарю Бога за возможность вернуться. Я преклоняюсь перед всеми родителями шехидов".

    Бывшая вынужденная переселенка выразила благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за возможность вернуться на родную землю.

