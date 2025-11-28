İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Məmmədbəyliyə qayıdan sakin: Kəndə çatan kimi torpağı öpəcəyəm

    Daxili siyasət
    • 28 noyabr, 2025
    • 06:57
    Məmmədbəyliyə qayıdan sakin: Kəndə çatan kimi torpağı öpəcəyəm

    "Kəndə çatan kimi torpağı öpəcəyəm".

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri bu gün Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndinə köç edən Gülxarə Mirzəyeva deyib.

    O, 27 yaşında köç etməyə məcbur olduğu yurduna artıq böyük bir ailə olaraq qayıtdığını bildirib:

    "Bunun üçün Allaha sonsuz şükür edirəm. Vətən uğrunda canını verən şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyə bu torpaqları çiçəkləndirməliyik. Mən bütün şəhid valideynlərinin qarşısında, şəhidlərimizin müqəddəs ruhu qarşısında baş əyirəm".

    Keçmiş məcburi köçkün bu qayıdış üçün Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirib.

