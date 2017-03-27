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    Группа сотрудников СГБ удостоена высших воинских званий, орденов и медалей - СПИСОК

    Заместителю начальника Службы внешней разведки присвоено высшее воинское звание генерал-майора© Courtesy İmage

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики высших воинских званий.

    Как сообщает Report, согласно документу, высшее воинское звание генерал-майора присвоено следующим сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:

    Рауфу Рафик оглу Халафову - полковник

    Ильгару Али оглу Мусаеву - полковник

    Сахибу Новруз оглу Нагиеву - полковник

    Асифу Мустафа оглу Рустамову - полковник.

    Согласно другому распоряжению главы государства, за отличие при обеспечении национальной безопасности Азербайджанской Республики, предотвращении разведывательно-подрывной деятельности зарубежных органов спецслужб, борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью награждаются следующие сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики:

    орденом "За службу Отечеству" 2-й степени:

    Рзаев Джейхун Фарзалы оглу – генерал-майор

    орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:

    Алекберов Фазиль Нариман оглу – генерал-майор

    Фарзалиев Султан Джаваншир оглу - полковник

    Усубов Муталлим Махиш оглу - полковник

    медалью "За Родину":

    Агаев Рамиль Агами оглу - майор

    Джафаров Шахруз Джалаледдин оглу - капитан

    Сафаров Фуад Вагиф оглу - полковник

    Сулейманов Эльшан Музаффар оглу - майор

    медалью "За отвагу":

    Ализаде Хагани Суджаят оглу – младший сержант

    Фарзалиев Мурадхан Ариф оглу - капитан

    Расулов Рамин Габиль оглу - майор

    Юсифзаде Эмин Эльхан оглу - капитан

    медалью "За военные заслуги":

    Багиров Эльнур Бахтияр оглу - майор

    Байрамлы Эльбрус Бинали оглу – полковник-лейтенант юстиции

    Хамзаев Рашад Фиридун оглу - полковник

    Гасымов Сабухи Вагиф оглу - майор

    Мамедов Мадар Ибрагим оглу - капитан

    Масимов Назим Аббас оглу - капитан

    Mусаев Мехман Фикрет оглу - полковник

    Пашаев Эльнур Эльман оглу - капитан.

    Еще одним распоряжением президента Ильхама Алиева заместителю начальника Службы внешней разведки Азербайджанской Республики Джейхуну Вагиф оглу Шадлинскому присвоено высшее воинское звание генерал-майора.

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