Президент наградил ряд сотрудников AzerGold медалью "Терегги"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников компании AzerGold медалью "Терегги".

Как сообщает Report, медаль присуждается за особые заслуги в сфере развития горнодобывающей промышленности, в том числе разведки, разработки, добычи и переработки месторождений металлов в Азербайджане.

Джаниев Ибрагим Мустафа оглу

Гусейнов Фуад Джамал оглу

Халафов Садиг Мири оглу

Исмаилов Тофиг Кёчари оглу

Гулиев Эмиль Эхтирам оглу

Мамедалиев Дадаш Шихмамед оглу

Мамедов Алескер Агамехди оглу

Талыбов Зекя Фамиль оглу.