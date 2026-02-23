"AzerGold"un bir qrup əməkdaşı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Daxili siyasət
    • 23 fevral, 2026
    • 11:26
    AzerGoldun bir qrup əməkdaşı Tərəqqi medalı ilə təltif edilib
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti əməkdaşlarının "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Sərəncamla Azərbaycanda dağ-mədən sənayesinin inkişafı, o cümlədən metal yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi, hasilatı və emalı sahəsində xüsusi xidmətləri olan "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin aşağıdakı əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilirlər:

    Caniyev İbrahim Mustafa oğlu

    Hüseynov Fuad Camal oğlu

    Xələfov Sadiq Miri oğlu

    İsmayılov Tofiq Köçəri oğlu

    Quliyev Emil Ehtiram oğlu

    Məmmədəliyev Dadaş Şixməmməd oğlu

    Məmmədov Ələsgər Ağamehdi oğlu

    Talıbov Zəka Famil oğlu.

    Президент наградил ряд сотрудников AzerGold медалью "Терегги"

