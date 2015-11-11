Группа исключенных из "Мусават" недовольных лиц подала в суд на партию

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Группа исключенных из "Мусават" членов партии обратилась в Бинагадинский районный суд с требованием аннулировать результаты последнего съезда партии.

Об этом Report сообщил бывший председатель Сураханской районной организации партии Ровшан Демирли.

По его словам, в представленном в суд заявлении отмечается о допущенных на последнем съезде партии правонарушениях, выражается требование аннулировать результаты и созвать внеочередной съезд.

Заявление подписали зампред Объединения женщин "Мусават" Эллада Мамедли, бывший член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии Аловсат Талышханлы, бывший председатель Сураханской районной организации "Мусават" Ровшан Демирли, бывший председатель Зенгиланской районной организации партии Руфат Алиев и другие.

Лица, недовольные руководством "Мусават", были исключены из рядов партии и сейчас они представлены в созданном бывшим кандидатом на пост башгана Губадом Ибадоглу движении "Демократия и благоденствие Азербайджана" (ADR).

Отметим, что до этого в министерство юстиции поступило обращение относительно аннулирования результатов последнего съезда партии "Мусават".

Министерство же отказалось рассматривать обращение, заявив, что вопрос является предметом судебного разбирательства.

Напомним, что на проведенном 27 сентября 2014 года VIII съезде партии "Мусават" Ариф Гаджилы был избран башганом, набрав 228 голосов. Губад Ибадоглу стал вторым (200 голосов), а Турал Аббаслы третьим (20 голосов).

Недовольные результатами съезда выдвинули требование о созыве внеочередного съезда.

Затем Губад Ибадоглу создал движение "Демократия и благоденствие Азербайджана". Руководство партии расценило этот шаг как попытку раскола и исключила его из рядов "Мусават". Турал Аббаслы вместе со сторонниками объявил о создании "Белого блока" ("Аг блок").