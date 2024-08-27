Граждане с просроченным удостоверением личности будут допущены к голосованию

Обладатели удостоверений личности с истекшим сроком действия также смогут принять участие в голосовании на выборах в Милли Меджлис.

Обладатели удостоверений личности с истекшим сроком действия также смогут принять участие в голосовании на выборах в Милли Меджлис.

Об этом в интервью Report сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, ЦИК и ранее принимал необходимые меры, чтобы обеспечить участие в выборах граждан, имеющих просроченные удостоверения.

"Данный вопрос обсуждался в ЦИК и в связи с предстоящими 1 сентября выборами в Милли Меджлис. Мы не хотим, чтобы избиратели лишились права голосования из-за технических причин, и проинформировали о решении нижестоящие избирательные комиссии".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.