Госкомитет: Завершается проектирование 20 населенных пунктов в Карабахе и Восточном Зангезуре

Проектирование 20 населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана находится на финальной стадии.

Как сообщает Report, об этом завотделом Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров заявил журналистам на выставке в Баку, посвященной пятой годовщине Победы.

По его словам, за минувший период был разработан Общий план освобожденных территорий, генеральные планы 8 городов, а также ведется работа над генпланами городов Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенд.

"Утверждена проектная документация более чем 90 сел и поселков, а проектировочные работы по 20 населенным пунктам находятся на заключительном этапе. Согласно проектам, в этих местах строятся новые жилые комплексы, образовательные и медицинские учреждения, объекты общественного питания, музеи и культурные центры, создаются дорожно-уличные сети, туристические и рекреационные зоны, промышленные парки, применяются энергосберегающие строительные и "умные" инфраструктурные решения", - заявил Джахангиров.

Завотделом также отметил, что на данный момент на указанных территориях бывшие вынужденные переселенцы вернулись в 30 населенных пунктов (6 городов, 2 поселка и 22 села). В целом на освобожденных землях уже проживают, работают и получают образование около 60 тыс. человек.