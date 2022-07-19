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Первые жители возвращаются в родное село Агалы в Зангилане

Первые жители возвращаются в родное село Агалы в Зангилане Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана распространил информацию в связи с переселением жителей в село Агалы Зангиланского района.
Внутренняя политика
19 июля 2022 г. 14:53
Первые жители возвращаются в родное село Агалы в Зангилане

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана распространил информацию в связи с переселением жителей в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщили Report в Госкомитете, в церемонии проводов семей в село Агалы, заново построенное на основе концепции "умное село", приняли участие председатель Госкомитета Ровшан Рзаев, спецпредставитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев и глава Исполнительной власти Зангиланского района Рамиз Гасанов.

Проводы прошли в селе Масазыр Абшеронского района, где для вынужденных переселенцев был построен жилой комплекс.

В соответствии с концепцией "умное село" планируется в 4 этапа переселить 41 семью, для около 200 переселенцев будут созданы все условия.

Распределение домов проводилось прозрачно и справедливо путем жеребьевки на основе действующего в настоящее время порядка предоставления новых жилплощадей вынужденным переселенцам. Жеребьевка состоялась некоторое время назад в Департаменте репатриации Госкомитета.

Каждому из членов семей была предложена работа. Принявшие предложение после переезда будут официально оформлены на рабочих местах. В числе первых переселенных в Агалы, наряду с пенсионерами, студентами, домохозяйками, есть инженеры, продавцы-кассиры, сторожа, садоводы, агрономы, учителя, врачи, лица, занимающиеся предпринимательством, специализированные кадры в сфере услуг, здравоохранения и образования.

Согласно действующему законодательству, жители села смогут воспользоваться мерами социальной поддержки, предоставленными государством, в течение трех лет после возвращения на постоянное место жительства.

Переселение в село Агалы – первый шаг Великого возвращения. До оккупации на этой административной территории располагались три села. В то время в Первом Агалы проживали 40 семей (154 человека), во Втором Агалы - 60 семей (245 человек), в Третьем Агалы - 161 семья (675 человек). В настоящее время общее число семей из этих сел 352 (1504 человека).

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsi Ağalı kəndinə köçlə bağlı məlumat yayıb

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