Город Агдам примет первых жителей в ноябре
Внутренняя политика
- 23 сентября, 2025
- 14:23
Начало процесса возвращения жителей в город Агдам запланировано на ноябрь этого года.
Об этом в ответ на вопрос Report сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
По его словам, на первом этапе в город вернутся 110 семей: "Сейчас вместе с Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев готовим список семей".
Последние новости
14:50
Эмин Гусейнов: Карабах привлекателен для иностранных инвесторовВнутренняя политика
14:33
Посол США: Еревану и Баку необходимо подписать и ратифицировать мирный договорВ регионе
14:26
Глава МИД: Венгрия не намерена отказываться от закупок нефти в РоссииДругие страны
14:24
Комитет Европарламента проголосовал против лишения иммунитета депутатов по запросу ВенгрииДругие страны
14:23
Город Агдам примет первых жителей в ноябреВнутренняя политика
14:19
Фото
Археологи нашли в Масаллы уникальный образец кувшинного погребенияЭто интересно
14:19
API Holding и SOCAR подписали соглашение по Italiana PetroliЭнергетика
14:17
Песков: Заявления Дании о возможной причастности РФ к инциденту в аэропорту - голословныВ регионе
14:15
Фото