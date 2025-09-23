Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Город Агдам примет первых жителей в ноябре

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 14:23
    Начало процесса возвращения жителей в город Агдам запланировано на ноябрь этого года.

    Об этом в ответ на вопрос Report сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

    По его словам, на первом этапе в город вернутся 110 семей: "Сейчас вместе с Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев готовим список семей".

    Лента новостей