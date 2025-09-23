İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Ağdam şəhərinə ilk köç noyabrda olacaq

    Daxili siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 14:06
    Ağdam şəhərinə ilk köç noyabrda olacaq

    Ağdam şəhərinə ilk köç cari ilin noyabrında planlaşdırılır.

    Bunu "Report"un sualına cavab olaraq Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov deyib.

    Onun sözlərinə görə, ilk mərhələdə 110 ailənin şəhərə köçü nəzərdə tutulub:

    "Hazırda Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə köçürüləcək ailələrin siyahısı hazırlanır".

