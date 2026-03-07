Главы парламентов Азербайджана и ОАЭ осудили атаки Ирана на территории обеих стран

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и спикер Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобаш обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и выразили обеспокоенность атаками Ирана на территории обеих стран.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

    В ходе телефонного разговора спикеры выразили серьезную обеспокоенность в связи с необоснованными атаками Ирана на территории и гражданское население своих стран, и решительно осудили подобные действия. Стороны подчеркнули, что народы Азербайджана и ОАЭ выступают за мир и стабильность, а атаки против гражданского населения являются недопустимыми, отметили в ММ.

    Сакр Гобаш также выразил солидарность ОАЭ с Азербайджаном, его руководством и народом на фоне последних событий, подчеркнув важность сотрудничества и взаимной поддержки между дружественными странами.

    Кроме того, в ходе разговора была подчеркнута важность уважения суверенитета государств, соблюдения принципов международного права и Устава ООН, а также укрепления сотрудничества и солидарности между дружественными странами для обеспечения региональной безопасности и стабильности.

