Главному управлению Государственного таможенного комитета предоставлены новые полномочия

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Коллегия Государственного таможенного комитета (ГТК) приняла решение об утверждении "Положения о Главном управлении оценки деятельности и программ развития Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно документу, было аннулировано утвержденное приказом № 031 ГТК от 9 марта 2010 года "Положение о Главном управлении статистики и информационных технологий Государственного таможенного комитета".

Согласно документу, в направления деятельности Главного управления статистики и информационных технологий ГТК входят организация электронных услуг в области таможенного дела; обеспечение подготовки и применения проектов в области таможенного дела; разработка и применение проектов инновационных технологий в целях усовершенствования и обеспечения прозрачности таможенного дела путем использования международного опыта; оценка деятельности таможенных органов и сотрудников таможни; проведение таможенной статистики внешней торговли и анализ нынешнего положения, динамики и перспектив внешней торговли; а также деятельность в иных установленных законодательством направлениях.

Инспекторы отдела Справочного центра Главного управления будут отвечать на поступающие от физических и юридических лиц обращения, оказывать соответствующие услуги, устанавливая связь по пропущенным по некоторым причинам звонкам, принимать участие при подготовке и усовершенствовании базы данных на основе поступивших запросов, выполнять другие, связанные с деятельностью службы поручения руководства Главного управления.