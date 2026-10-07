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    Глава СГБ: На освобожденных территориях обнаружены останки 913 пропавших без вести

    Внутренняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 10:34
    Глава СГБ: На освобожденных территориях обнаружены останки 913 пропавших без вести

    К 1 октября 2026 года на освобожденных территориях обнаружены и извлечены останки 913 человек, ранее числившимися пропавшими без вести.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев на IV Международной конференции по вопросам пропавших без вести лиц.

    По его словам, благодаря судебным молекулярно-генетическим экспертизам установлены личности сотен пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны.

    "Установлены личности 328 человек, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Останки 273 из них переданы семьям и захоронены в соответствии с национальными и религиозными традициями. Среди захороненных - 225 военнослужащих и 48 гражданских лиц. Из числа гражданских лиц 15 - женщины, двое - малолетние дети", - сообщил Нагиев.

    Он отметил, что экспертизы человеческих останков показали: убитые азербайджанцы подвергались пыткам.

    Нагиев назвал грубыми нарушениями международного права сокрытие пленных и заложников от международных организаций, их убийство с применением пыток и сокрытие следов преступлений. Он подчеркнул, что этим действиям должна быть дана правовая оценка.

    Председатель комиссии также заверил семьи пропавших без вести, что ни один пропавший не забыт.

    "Государственная комиссия продолжит использовать все имеющиеся возможности для выяснения судьбы пропавших без вести и расширять международное сотрудничество", - заявил он.

    DTX rəisi: 913 itkin şəxsə aid meyit qalıqları aşkarlanıb
    Security chief: Azerbaijan has recovered remains of 913 missing persons
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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