Джейхун Байрамов: В 2026 году заседание комиссий по делимитации может пройти в Армении - ОБНОВЛЕНО

В 2026 году заседание комиссий по делимитации границы может пройти в Армении.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам года заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он напомнил, что 12-е заседание комиссий, в отличие от предыдущих одиннадцати заседаний, в этом году впервые состоялось не на границе, а на территории Азербайджана, в городе Габале.

Министр также отметил, что текущий год оказался успешным в контексте процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Вопросы анклавов и эксклавов между Азербайджаном и Арменией будут урегулированы в рамках продолжающегося процесса делимитации границы.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, данные вопросы находятся в центре внимания сторон. Министр также выразил уверенность, что в 2026 году будет достигнут дальнейший прогресс в процессе делимитации азербайджано-армянской границы.

"Делимитация - это не просто периодические встречи комиссий. Это сложный, политически чувствительный процесс с техническими деталями. Главное - достигнута договоренность об общем подходе: процесс будет вестись с севера на юг. Делимитация будет проводиться поэтапно. Вопросы анклавов и эксклавов также найдут свое решение в рамках данного процесса и остаются в центре внимания", - отметил Байрамов.