    Джейхун Байрамов: В 2026 году заседание комиссий по делимитации может пройти в Армении - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 17:46
    Джейхун Байрамов: В 2026 году заседание комиссий по делимитации может пройти в Армении - ОБНОВЛЕНО

    В 2026 году заседание комиссий по делимитации границы может пройти в Армении.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам года заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

    Он напомнил, что 12-е заседание комиссий, в отличие от предыдущих одиннадцати заседаний, в этом году впервые состоялось не на границе, а на территории Азербайджана, в городе Габале.

    Министр также отметил, что текущий год оказался успешным в контексте процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Вопросы анклавов и эксклавов между Азербайджаном и Арменией будут урегулированы в рамках продолжающегося процесса делимитации границы.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

    По его словам, данные вопросы находятся в центре внимания сторон. Министр также выразил уверенность, что в 2026 году будет достигнут дальнейший прогресс в процессе делимитации азербайджано-армянской границы.

    "Делимитация - это не просто периодические встречи комиссий. Это сложный, политически чувствительный процесс с техническими деталями. Главное - достигнута договоренность об общем подходе: процесс будет вестись с севера на юг. Делимитация будет проводиться поэтапно. Вопросы анклавов и эксклавов также найдут свое решение в рамках данного процесса и остаются в центре внимания", - отметил Байрамов.

    МИД Азербайджана Джейхун Байрамов Армения мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджан анклавы эксклавы
    Ceyhun Bayramov: Gələn il delimitasiya komissiyalarının iclası Ermənistanda keçirilə bilər - YENİLƏNİB
    Jeyhun Bayramov: Border delimitation commission may meet in Armenia in 2026 – UPDATED

