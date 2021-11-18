Глава МИД Азербайджана проинформировал председателя ОБСЕ о провокациях Армении

"Возникшая напряженность стала очередным шагом в череде целенаправленных провокационных шагов со стороны Армении".

"Возникшая напряженность стала очередным шагом в череде целенаправленных провокационных шагов со стороны Армении".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Энн Линде.

Дж.Байрамов дал подробную информацию о военных провокациях, совершенных Арменией с 8 ноября этого года. В частности, довел до внимания противоположной стороны незаконный визит бывшего министра обороны Армении на азербайджанские территории, сосредоточение около 60 человек личного состава Вооруженных сил Армении на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в Лачынском районе, нападение армянских террористов на азербайджанский пост близ Шуши, непрерывный обстрел армянскими вооруженными силами позиций Азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Было подчеркнуто, что ответственность за обострение ситуации в регионе и создание препятствий для выполнения трехстороннего заявления лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении.

Отметив, что Армения не отреагировала на призыв Азербайджана начать процесс делимитации на основе принципов международного права, Дж.Байрамов сказал, что альтернативы решению вопроса путем конструктивного диалога нет.