Назначен глава Исполнительной власти Гахского района
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2025
- 13:39
Эльвин Назим оглу Пашаев назначен на должность главы Исполнительной власти Гахского района.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Другим распоряжением главы государства Эльвин Пашаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гёйгёльского района.
