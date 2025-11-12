Qax Rayon İcra Hakimiyyətinə başçı təyin edilib
Daxili siyasət
- 12 noyabr, 2025
- 13:34
Elvin Nazim oğlu Paşayev Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.
Dövlət başçısının digər Sərəncamı ilə Elvin Nazim oğlu Paşayev Göygöl Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.
Son xəbərlər
14:46
DSMF I yarımildə 180 milyon manat investisiya qoyubMaliyyə
14:44
Prezident: Ölkədə işsizliyin səviyyəsi aşağı düşübDaxili siyasət
14:44
Belarus Ukrayna ilə quru sərhədinin demarkasiyasını başa çatdırıbDigər ölkələr
14:43
Mərkəzi Bank İslam bankçılığı ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliyini ilin sonunadək hökumətə təqdim edəcəkMaliyyə
14:41
İlham Əliyev: Əkin-biçin üçün yararlı olan torpaqlarda bəzi məmurlar özləri üçün imarətlər inşa ediblərDaxili siyasət
14:39
Azərbaycan Prezidenti: Bölgələrdə kənd yollarının təqribən 70-80 faizi təmirlidir və keyfiyyətlidirDaxili siyasət
14:37
Prezident: Bəzi hallarda qanunsuz əməllərin təməlində harınlamış, acgöz, gözü doymayan məmurların göstərişləri olubDaxili siyasət
14:36
AFFA-nın vitse-prezidenti İspaniya millisinin oyununda FIFA komissarı olacaqFutbol
14:34
Foto