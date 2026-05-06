İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ADB Azərbaycanı iqlim fəaliyyətində regional lider kimi nəzərdən keçirir

    ASK
    • 06 may, 2026
    • 10:11
    ADB Azərbaycanı iqlim fəaliyyətində regional lider kimi nəzərdən keçirir

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Azərbaycanı iqlim fəaliyyəti, rəqəmsal texnologiyalar və bazaryönümlü kənd təsərrüfatının inteqrasiyası kimi sahələrdə regional lider kimi nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ADB-nin Kənd Təsərrüfatı, Qida, Təbiət və Kənd Yerlərinin İnkişafı Sektoru Ofisinin direktoru Jiangfeng Zhang Bakıda "Caspian Agro Week" çərçivəsində keçirilən V Aqrobiznesin İnkişafı Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan kənd təsərrüfatını artıq yalnız ilkin istehsalla nəzərən keçirmir: "O, bu sahədə strateji baxışı ilə aqrar-ərzaq sistemini iqtisadi diversifikasiya, ixrac rəqabətqabiliyyətliliyi və inklüziv kənd inkişafı istiqamətlərində əsas hərəkətverici qüvvə kimi görür. Azərbaycan kənd təsərrüfatını müasir, innovasiyaya əsaslanan sektor kimi qəbul edir".

    O vurğulayıb ki, ADB Azərbaycanı yalnız innovasiyanın benefisiarı kimi deyil, bu istiqamətdə regional lider kimi nəzərədən keçirir: "Xüsusilə iqlim fəaliyyəti, rəqəmsal texnologiyalar və bazaryönümlü kənd təsərrüfatının inteqrasiyası kimi sahələrdə. ADB investisiyalar, bilik həlləri və regional əməkdaşlıq vasitəsilə Azərbaycanın aqrar-ərzaq sektorunu dəstəkləməyə qətiyyətlə sadiq qalır".

    Jiangfeng Zhang Caspian Agro V Aqrobiznesin İnkişafı Forumu

    Son xəbərlər

    10:20

    İlhamə Qədimova: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə torpaqların istifadəsinə böyük imkan yaradılıb"

    ASK
    10:15

    AMB mart və aprel aylarında AZİR indeksinin orta dərəcəsini açıqlayıb

    Maliyyə
    10:11

    ADB Azərbaycanı iqlim fəaliyyətində regional lider kimi nəzərdən keçirir

    ASK
    10:10

    AMB: Xarici sektor göstəriciləri əlverişli olaraq qalır

    Maliyyə
    10:09

    Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi zərbələr nəticəsində bir nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    10:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı illik inflyasiya proqnozlarını artırıb

    Maliyyə
    10:06

    Muxtar Babayev: "Müxtəlif regionlardakı münaqişələr ətraf mühitə əlavə təzyiq yaradır"

    ASK
    10:03

    "Arsenal" 55 il əvvəlki rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    10:03

    Azərbaycanda temperatur anomaliyası 1,1 dərəcə Selsi təşkil edib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti