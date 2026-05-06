ADB Azərbaycanı iqlim fəaliyyətində regional lider kimi nəzərdən keçirir
- 06 may, 2026
- 10:11
Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Azərbaycanı iqlim fəaliyyəti, rəqəmsal texnologiyalar və bazaryönümlü kənd təsərrüfatının inteqrasiyası kimi sahələrdə regional lider kimi nəzərdən keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu ADB-nin Kənd Təsərrüfatı, Qida, Təbiət və Kənd Yerlərinin İnkişafı Sektoru Ofisinin direktoru Jiangfeng Zhang Bakıda "Caspian Agro Week" çərçivəsində keçirilən V Aqrobiznesin İnkişafı Forumunda bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan kənd təsərrüfatını artıq yalnız ilkin istehsalla nəzərən keçirmir: "O, bu sahədə strateji baxışı ilə aqrar-ərzaq sistemini iqtisadi diversifikasiya, ixrac rəqabətqabiliyyətliliyi və inklüziv kənd inkişafı istiqamətlərində əsas hərəkətverici qüvvə kimi görür. Azərbaycan kənd təsərrüfatını müasir, innovasiyaya əsaslanan sektor kimi qəbul edir".
O vurğulayıb ki, ADB Azərbaycanı yalnız innovasiyanın benefisiarı kimi deyil, bu istiqamətdə regional lider kimi nəzərədən keçirir: "Xüsusilə iqlim fəaliyyəti, rəqəmsal texnologiyalar və bazaryönümlü kənd təsərrüfatının inteqrasiyası kimi sahələrdə. ADB investisiyalar, bilik həlləri və regional əməkdaşlıq vasitəsilə Azərbaycanın aqrar-ərzaq sektorunu dəstəkləməyə qətiyyətlə sadiq qalır".