AMB: 4 ayda nağd xarici valyutanın alışı satışını 190 milyon dollar üstələyib
- 06 may, 2026
- 10:01
Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycandakı mübadilə şöbələrində nağd xarici valyutanın alışı satışını 190 milyon ABŞ dolları üstələyib.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, cari ilin ötən dövründə valyuta bazarında təklif tələbi üstələyib ki, bu da həm nağd, həm də qeyri-nağd seqmentlərdə özünü göstərir.
"Rezident fiziki şəxslərin əmanətlərinin dollarlaşma səviyyəsinin son 12 ayda 2,1 faiz bəndi azalaraq 2026-cı ilin martında 28 %-ə enməsi məzənnə ilə bağlı gözləntilərin nikbin olduğunu göstərir. Xüsusilə apreldə keçirilən valyuta hərraclarında bankların tələbinin əhəmiyyətli azalması nəticəsində valyuta bazarında təklif artıqlığı yaranıb. AMB alışyönlü müdaxilə həyata keçirib. 4 ayda qurumun valyuta ehtiyatları 10,2 % artaraq 12,7 milyard ABŞ dollarına çatıb", - deyə AMB bəyan edib.