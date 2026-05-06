В обменных пунктах Азербайджана покупка инвалюты превысила продажу на $190 млн

В обменных пунктах Азербайджана в январе-апреле 2026 года объем покупки наличной иностранной валюты превысил объем продажи на $190 млн.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, за отчетный период предложение на валютном рынке превысило спрос как в наличном, так и в безналичном сегментах.

"Снижение уровня долларизации вкладов физических лиц-резидентов за последние 12 месяцев на 2,1 процентного пункта - до 28% в марте - свидетельствует об оптимистичных ожиданиях относительно обменного курса. В частности, в результате значительного снижения спроса со стороны банков на валютных аукционах, проведенных в апреле, на валютном рынке сформировался избыток предложения. ЦБА осуществил интервенцию по покупке валюты. За четыре месяца валютные резервы учреждения выросли на 10,2%, достигнув $12,7 млрд", - заявили в ЦБА.