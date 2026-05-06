"Arsenal" 55 il əvvəlki rekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 06 may, 2026
- 10:03
İngiltərənin "Arsenal" klubu 55 il əvvəlki rekordunu təkrarlayıb.
"Report" "Opta Sport"a istinadən xəbər verir ki, "topçular" buna UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin cavab oyununda İspaniya təmsilçisi "Atletiko"nu məğlub etməklə (1:0) nail olub.
Paytaxt komandası cari mövsümdə 41-ci qalibiyyətini əldə edib. Bu, XXI əsrdə londonlular üçün ən yaxşı nəticədir və bundan əlavə, klub rekordunun təkrarlanması deməkdir. "Arsenal" 1970/1971 mövsümündə də 41 qələbəyə çatıb. "Topçular" həmin vaxt FA Kubokunu qazanmışdı.
Xatırladaq ki, ilk qarşılaşmada "Atletiko" ilə heç-heçə (1:1) edən kollektiv qitənin bir nömrəli klub turnirində finala vəsiqə qazanıb. "Arsenal" hazırda İngiltərə Premyer Liqasında 76 xalla liderdir.
