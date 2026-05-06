    "Arsenal" 55 il əvvəlki rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 06 may, 2026
    • 10:03
    Arsenal 55 il əvvəlki rekordunu təkrarlayıb

    İngiltərənin "Arsenal" klubu 55 il əvvəlki rekordunu təkrarlayıb.

    "Report" "Opta Sport"a istinadən xəbər verir ki, "topçular" buna UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin cavab oyununda İspaniya təmsilçisi "Atletiko"nu məğlub etməklə (1:0) nail olub.

    Paytaxt komandası cari mövsümdə 41-ci qalibiyyətini əldə edib. Bu, XXI əsrdə londonlular üçün ən yaxşı nəticədir və bundan əlavə, klub rekordunun təkrarlanması deməkdir. "Arsenal" 1970/1971 mövsümündə də 41 qələbəyə çatıb. "Topçular" həmin vaxt FA Kubokunu qazanmışdı.

    Xatırladaq ki, ilk qarşılaşmada "Atletiko" ilə heç-heçə (1:1) edən kollektiv qitənin bir nömrəli klub turnirində finala vəsiqə qazanıb. "Arsenal" hazırda İngiltərə Premyer Liqasında 76 xalla liderdir.

