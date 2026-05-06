AMB mart və aprel aylarında AZİR indeksinin orta dərəcəsini açıqlayıb
Maliyyə
- 06 may, 2026
- 10:15
Bu ilin mart ayında AZIR indeksinin orta günlük səviyyəsi 6,47 %, aprel ayında isə 6,44 % təşkil edib.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Qurum xatırladıb ki, ölkədə pul siyasəti alətlərinin tətbiqi maliyyə bazarlarında gedən proseslər və bank sistemindəki likvidlik göstəriciləri əsasında tənzimlənir. Təminatsız pul bazarında qısamüddətli faizlər AMB-nin faiz dəhlizi çərçivəsində, uçot dərəcəsinə yaxın səviyyədə formalaşır".
