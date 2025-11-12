Глава ИВ города Нафталан освобожден от должности, назначен главой Гёйгельского района
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2025
- 13:44
Вугар Вахид оглу Новрузов освобожден от должности главы Исполнительной власти города Нафталан.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Другим распоряжением, Вугар Новрузов назначен главой ИВ Гёйгёльского района.
