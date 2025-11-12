Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Глава ИВ города Нафталан освобожден от должности, назначен главой Гёйгельского района

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 13:44
    Глава ИВ города Нафталан освобожден от должности, назначен главой Гёйгельского района

    Вугар Вахид оглу Новрузов освобожден от должности главы Исполнительной власти города Нафталан.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Другим распоряжением, Вугар Новрузов назначен главой ИВ Гёйгёльского района.

    Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilərək, Göygöl rayonunda icra başçısı təyin edilib

