Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilərək, Göygöl rayonunda icra başçısı təyin edilib
Daxili siyasət
- 12 noyabr, 2025
- 13:39
Vüqar Vahid oğlu Novruzov Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.
"Report"un məlumatına görə, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Dövlət başçısının imzaladığı digər sənədə əsasən, Vüqar Novruzov Göygöl Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
Son xəbərlər
14:46
DSMF I yarımildə 180 milyon manat investisiya qoyubMaliyyə
14:44
Prezident: Ölkədə işsizliyin səviyyəsi aşağı düşübDaxili siyasət
14:44
Belarus Ukrayna ilə quru sərhədinin demarkasiyasını başa çatdırıbDigər ölkələr
14:43
Mərkəzi Bank İslam bankçılığı ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliyini ilin sonunadək hökumətə təqdim edəcəkMaliyyə
14:41
İlham Əliyev: Əkin-biçin üçün yararlı olan torpaqlarda bəzi məmurlar özləri üçün imarətlər inşa ediblərDaxili siyasət
14:39
Azərbaycan Prezidenti: Bölgələrdə kənd yollarının təqribən 70-80 faizi təmirlidir və keyfiyyətlidirDaxili siyasət
14:37
Prezident: Bəzi hallarda qanunsuz əməllərin təməlində harınlamış, acgöz, gözü doymayan məmurların göstərişləri olubDaxili siyasət
14:36
AFFA-nın vitse-prezidenti İspaniya millisinin oyununda FIFA komissarı olacaqFutbol
14:34
Foto