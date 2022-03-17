Ильхам Алиев: Мы вели войну достойно и не воевали с мирными жителями

"Мы вели войну достойно, соблюдая все законы войны. Мы не воевали против мирных жителей, не бомбили здания, не проявляли жестокости".

"Мы вели войну достойно, соблюдая все законы войны. Мы не воевали против мирных жителей, не бомбили здания, не проявляли жестокости".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая 17 марта участников VII чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, проведенного в Болгарии.



"Весь мир, все военные эксперты неоднократно заявляли, что Азербайджан вел эту войну с большим умением и мастерством, за короткое время добился поставленной цели с соблюдением всех законов войны", - подчеркнул глава государства.