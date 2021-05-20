Президент: Армения отказывается предоставить карту заминированных территорий

"После ноябрьского заявления мы предприняли много шагов и показали, что хотим сотрудничать. Осуществляя гуманитарные шаги, мы отправили на родину граждан Армении, оставшихся после войны в зоне конфликта".

"После ноябрьского заявления мы предприняли много шагов и показали, что хотим сотрудничать. Осуществляя гуманитарные шаги, мы отправили на родину граждан Армении, оставшихся после войны в зоне конфликта".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в ходе обсуждений, проводимых Международным центром Низами Гянджеви в видеоформате на тему “Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества”.

Глава государства заявил, что после окончания войны Армения отказывается предоставлять карту заминированных территорий. Это приводит к гибели сотен людей, подрывающихся на минах. Разминирование занимает много времени.

“Мы разрешили поставки газа из России в Армению. Но за это Азербайджан даже не поблагодарили. Мы предложили открыть Зангезурский коридор, и я думаю, что, хоть это сложный процесс, работу мы уже начали”, - добавил президент Ильхам Алиев.