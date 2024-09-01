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Генсек IPC: Азербайджан продемонстрировал приверженность демократическим принципам

Генсек IPC: Азербайджан продемонстрировал приверженность демократическим принципам Азербайджан продемонстрировал свою приверженность демократическим принципам и институтам.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 20:43
Генсек IPC: Азербайджан продемонстрировал приверженность демократическим принципам

Азербайджан продемонстрировал свою приверженность демократическим принципам и институтам.

Как передает Report, об этом сказала генеральный секретарь Международного конгресса парламентариев (International Parliamentarians Congress, IPC) Ситара Аяз, комментируя прошедшие в стране внеочередные парламентские выборы.

"Мы были примерно на десяти участках и хотим отметить хорошую подготовку и полную транспарентность прошедших выборов", - сказала она.

Ситара Аяз также подчеркнула, что процесс голосования был хорошо организован. "Все прошло на очень высоком уровне. Персонал бы очень хорошо подготовлен, а некоторые участки оборудованы для голосования людей с ограниченными возможностями", - отметила она.

Генсек в заключении выразила надежду на дальнейшее сотрудничество IPC с Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке IPC-nin baş katibi: Azərbaycan demokratik prinsiplərə sadiqliyini nümayiş etdirib

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