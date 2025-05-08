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Генпрокурор: Принятая в 1995 году Конституция создала правовые основы независимой государственности

Генпрокурор: Принятая в 1995 году Конституция создала правовые основы независимой государственности Генпрокурор: Принятая в 1995 году Конституция создала правовые основы независимой государственности
Внутренняя политика
8 мая 2025 г. 10:06
Генпрокурор: Принятая в 1995 году Конституция создала правовые основы независимой государственности

Общенациональный лидер Гейдар Алиев спас Азербайджан от раскола и краха в XX и XXI веках, восстановив страну как правовое, демократическое и независимое государство.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на мероприятии, приуроченном ко 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева и открытию нового корпуса административного здания Бакинской городской прокуратуры.

Он отметил, что объявление 2025 года "Годом Конституции и Суверенитета" имеет большое значение для анализа и освоения основ государственности.

"Конституция Азербайджанской Республики, принятая в 1995 году под руководством Гейдара Алиева, создала правовые основы нашей независимой государственности, и великий лидер внес исключительный вклад в подготовку данного документа", - добавил Алиев.

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Версия на английском языке Prosecutor General: 1995 Constitution established legal foundations of independent statehood
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: 1995-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Konstitusiyası müstəqil dövlətçiliyimizin hüquqi əsaslarını yaradıb

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