Генпрокурор: Принятая в 1995 году Конституция создала правовые основы независимой государственности

Генпрокурор: Принятая в 1995 году Конституция создала правовые основы независимой государственности

Общенациональный лидер Гейдар Алиев спас Азербайджан от раскола и краха в XX и XXI веках, восстановив страну как правовое, демократическое и независимое государство.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на мероприятии, приуроченном ко 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева и открытию нового корпуса административного здания Бакинской городской прокуратуры.

Он отметил, что объявление 2025 года "Годом Конституции и Суверенитета" имеет большое значение для анализа и освоения основ государственности.

"Конституция Азербайджанской Республики, принятая в 1995 году под руководством Гейдара Алиева, создала правовые основы нашей независимой государственности, и великий лидер внес исключительный вклад в подготовку данного документа", - добавил Алиев.